HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’...



La actriz FLAVIA LAOS comentó que su compañero ANDRÉS VÍLCHEZ besa bien, sin embargo, cuando le preguntaron por PATRICIO PARODI, evitó hablar del ‘guerrero’. Qué roche...



El actor DIEGO LOMBARDI contó que todavía no planea encargar otro bebé con su esposa, la actriz EMILIA DRAGO, pues su bebita recién tiene 7 meses y primero quiere recuperar las horas de sueño. Qué buena...



Por cierto, TULA RODRÍGUEZ reveló que ANGIE ARIZAGA ya le había contado sobre el fin de su relación con NICOLA PORCELLA, pero acotó que vio con buen semblante y tranquila a la ‘Negrita’...



La modelo MACARENA GASTALDO participó en una secuencia del programa ‘EN BOCA DE TODOS’, donde tuvo un problema con su vestuario y dejó ver su prenda íntima. Suave...



ANDRÉ CASTAÑEDA indicó que le desea lo mejor a su expareja, la modelo VANIA BLUDAU, quien está participando en un reality estadounidense...



Me pasan el talán de que YACO ESKENAZI y NATALIE VÉRTIZ están disfrutando de unas cortas vacaciones por las playas del Caribe, junto a su pequeño Liam. Provecho...



