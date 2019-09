¿Tula rubia y Roberto con la camiseta de Alianza? Esta es la apuesta que ambos hicieron si pierden reto de baile

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos ‘chimentos’ de ‘Chollywood’...



La argentina XOANA GONZÁLEZ se cansó de los rumores que afirman que está embarazada y para ‘cerrar bocas’ se hizo una prueba de embarazo, en vivo y en directo, a través de sus redes sociales, y salió negativo. Ajá...



DON OMAR encabeza el cartel de los artistas del ‘Festival Barrio Latino 5’ que se desarrollará este 14 de diciembre en el Estadio de San Marcos. El llamado ‘King of Kings’ presentará su nuevo tema ‘Vacilón’ que cuenta con más de 21 millones de reproducciones en Spotyfy. Somos...



ROBERTO MARTÍNEZ aceptó el reto de baile que le hizo TULA RODRÍGUEZ, pero para ponerle más ‘picante’, hicieron una apuesta. Si Tula pierde, se pintará el cabello de rubio y si Roberto no gana, se pondrá la camiseta de Alianza Lima y paseará por La Victoria. Qué buena...



RODRIGO GONZÁLEZ, ‘PELUCHÍN’, aclaró que no regresará a Latina. Upss...



DAYANITA contó que su ausencia en ‘El wasap de JB’ se debe a que le dio varicela, pero pronto la veremos como la ‘SorpreSheyla’...



Somos fuga porque mi amorcito quiere engreírme como su bomboncito. Suuuaaaveee.