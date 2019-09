Tula Rodríguez tildó de 'chancadita' a Rebeca Escribens y aseguró que le gana en concurso de belleza 

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



La salsera DANIELA DARCOURT contó que, a sus cortos 23 años de edad, ha sufrido muchos engaños, porque cuando se enamoraba entregaba el ‘bobo’...



PATRICIO PARODI dijo que, el fin de semana, tuvo que llevar a Lunahuaná a SAID PALAO para que no se quede llorando en su casa por MACARENA VÉLEZ, y también a IGNACIO BALADÁN, pero para que les cocine. Qué buena...



MELANIA URBINA posteó en sus redes sociales que desde hace dos meses y medio decidió darle con fuerza al running y fue una de las mejores decisiones de su vida. Manya...



TULA RODRÍGUEZ no se quedó callada después que REBECA ESCRIBENS puso en duda la transparencia del certamen organizado por ‘En boca de todos’, ‘Señora Primavera 2019’, que ella ganó y aseguró que si concursa con la conductora de ‘Espectáculos’ se la lleva fácil porque es la más ‘chancadita’ de las ‘Mujeres sin filtro’. ¡Auch!...



Al parecer, JOHN KELVIN ahora solo tiene una relación de padres con su esposa y fue visto el fin de semana divirtiéndose con sus amiguitos, entre ellos la modelo GIULIANA BARRIOS. Asuuu...



Somos fuga porque mi amorcito está listo para apapacharme... Suuuaaaveee.