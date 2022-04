Valeria Piazza chapó su avión y viajó a Barcelona para ver las últimas tendencias en vestidos de novia

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’... IVANA YTURBE cumplió ayer 26 añitos y su amorcito, el futbolista BETO DA SILVA, le hizo una fiesta sorpresa. Provecho... Quien también estuvo de mantel largo y sopló 26 velitas fue DANIELA DARCOURT. La salsera lo festejó a lo grande y dizque pronto lanzará su nuevo disco, que será una ‘bomba’. Súbelo para que tú veas...

VALERIA PIAZZA también chapó su avión y viajó a Barcelona para ver las últimas tendencias de vestidos de novias, al mismo estilo de ETHEL POZO, y durante su ausencia la reemplazará NATALIE VÉRTIZ en su bloque de espectáculos. Buena... FLAVIA LAOS chismeó que se tomará unas vacaciones y viajará con AUSTIN PALAO. Bien ahí... La modelo NAIR BRAVO contó que va muy bien su embarazo y en cualquier momento puede dar a luz a su bebé. Agú...

MARINA MORA retornó al trabajo, pero aún está afectada por la muerte de su padre. La ex Miss Perú afirmó que sigue adelante porque a su papito no le hubiera gustado que esté triste. Fuerza... Ahora sí me quito porque mi amorcito quiere que esta noche juguemos a las chapaditas... Suuuaaaveee.

