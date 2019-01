Valeria Roggero, la sobrina de Jefferson Farfán, estaría en amores con el futbolista Víctor Cedrón 

HOLA, MI BARRUNTO. .. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... NICOLA PORCELLA se perdería su viaje a Disney, porque se encuentra internado en una conocida clínica, donde ayer lo fueron a visitar sus amigos ‘CHOCA’ MANDROS, GINO ASSERETO, JAZMÍN PINEDO y el productor PETER FAJARDO...



JEAN PAUL SANTA MARÍA prefiere no hablar del mal momento que pasa su expareja y madre de sus hijos, la modelo ANGIE JIBAJA, pues el modelo estaría solicitando la tenencia de sus dos niños. Hummm...



El futbolista JEFFERSON FARFÁN aprovecha sus vacaciones en Perú y el sábado se vaciló en una discoteca del sur, donde también estuvo su sobrina VALERIA ROGGERO y la modelo JAMILA DAHABREH...



A propo, me pasan el talán de que la sobrina de la ‘FOQUITA’ estaría en amores con el futbolista VÍCTOR CEDRÓN. Cupido hizo de la suyas...



MILETT FIGUEROA se tomó unos días para viajar a Miami y parece que, a su regreso a Lima, lanzará su línea de ropa. Bien ahí...



SAID PALAO y MACARENA VÉLEZ superaron su crisis de pareja y decidieron viajar a Punta Cana, donde están viviendo su luna de miel. Provecho...