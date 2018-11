Vanessa Terkes no hace caso a las críticas y disfruta su ‘luna de miel’ por Europa con su esposo George Forsyth

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chimentos de ‘Chollywood’... Me datean que MAGALY MEDINA ya tiene su oficina en ATV. Asu... AÍDA MARTÍNEZ la está haciendo linda en el Circuit Festival de Miami... VANESSA TERKES no hace caso a las críticas y disfruta al máximo de su ‘luna de miel’ por Europa con su esposo GEORGE FORSYTH...

Me dicen que la hija de EVELYN VELA, ANNE, se lanza de youtuber. ¿Le estará siguiendo los pasos a las hijas de la chalaca?... LUCHO CÁCERES no puede con su genio y se mandó contra ciertos ‘influencers’ de un programa de televisión que no saben ni quién es el presidente. Ayayay...

A ANTONIO PAVÓN se le acabó lo picaflor, pues utilizó sus redes sociales para oficializar a su nueva pareja. Eso es amor... Después que MACARENA VÉLEZ dijo que se lleva genial con la hija de SAID PALAO, la expareja del ‘Combatiente’, ALESKA ZAMBRANO, señaló que ella no deja que su pequeña comparta con gente hipócrita. Upss... Ahora sí me quito, porque mi amorcito quiere que le haga el ‘baile del tubo’... Suuuaaaveee.