HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’...



La ‘Chata’ VANESSA TERKES comentó que se queda en Lima por un largo tiempo, pues tiene ofertas para una película y una serie, y así no separarse de su esposo, GEORGE FORSYTH. Además, dice que tiene ganas de llamar a la cigüeña...



La ‘gaucha’ YAMILA PIÑERO comentó que tiene una buena amistad con PEDRO MORAL y no cree que haya extorsionado a SHEYLA ROJAS. “No creo que tenga ese grado de maldad”, lo defendió...



KAREN SCHWARZ y JAZMÍN PINEDO le metieron su chiquita a la ‘Leona loca’, pues aseguraron que si tuvieran un hijo enfermo, dejarían todo para estar con él sin importarles si pierden dinero por algún auspicio...



TILSA LOZANO contó que estará ausente, por unos días, en ‘EN EXCLUSIVA’, porque viajará a Colombia, ya que ha sido invitada para el ‘Fashion Week’... Qué chévere...



Me pasan el talán que el actor PABLO MONTERO tuvo un accidente vehicular en México y por eso no pudo llegar ayer a Lima, sin embargo, hoy arribará a suelo peruano...



Bueno, soy fuga, porque mi amorcito dice que esta noche me dará serenata... Suuuaaaaveee.