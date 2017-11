Vanessa Terkes y George Forsyth se han vuelto inseparables [VIDEO]

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’... Me pasan el talán de que CHRISTIAN DOMÍNGUEZ y la ‘CHABELITA’ desempolvaron los libros, pues están llevando clases de expresión oral y técnicas de entrevista. Bien ahí...



ALONDRA GARCÍA no es ajena al fútbol, pues también alentó a la selección junto a su mascota, que vestía los colores rojo y blanco. Uhmmm...



Por lo visto, VANESSA TERKES yGEORGE FORSYTH se han vuelto inseparables, porque el viernes fueron vistos en un conocido salsódromo, donde también estuvo ‘TOMATE’ BARRAZA, quien parece que estaba celebrando su soltería, pues no dejaba de bailar con sus amigas y reír a carcajadas. Ayayayyy...



El actor ERICK ELERA y su novia ALLISON PASTOR celebraron el baby shower de su pequeño LUCAS, quien está a pocos días de nacer. Felicidades...



SHEYLA ROJAS y FERNANDA KANNO tendrán, esta noche, un duelo culinario en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, que emite América desde las 7 de la noche... Bueno, soy fuga porque mi motorizado se alucina personal trainer y dice que esta noche tenemos doble rutina... Suuuaaaveee.

