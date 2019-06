HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chimentos en ‘Chollywood’...



Me cuentan que la gentita de ‘EL VALOR DE LA VERDAD’ estaba que se ‘jalaba de los pelos’ porque se les cayó la ‘negociación’ con MELISSA KLUG y no atracó sentarse en el sillón rojo, por lo que en su lugar estará ‘CHIQUITO’ FLORES. Ups...



El churro de DIEGO BONETA, el mismo que protagonizó la serie de LUIS MIGUEL, llega a Lima este 19 de junio para grabar un comercial para una tienda de departamentos. Buena...



PANCHO RODRÍGUEZ y ‘TEPHA’ LOZA confirmaron que retomaron su relación, por enésima vez, y es que después del ‘chape’ que se dieronc uando ganaron la semifinal de ‘Esto es guerra’, no quedaban dudas. ¡Qué viva el amor...!



PAULA ARIAS contó a través de sus redes sociales que se sometió a unos arreglitos estéticos en los brazos, busto y abdomen para regresar a los escenarios recontrarrenovado...



Dizque VANESSA TERKES reaparecerá este lunes en la tele y lo hará en el programa ‘En boca de todos’. La ‘Chata’, desde que denunció a su esposo George Forsyth por violencia familiar, mantuvo un perfil bajo...



Ahora sí me quito porque mi amorcito quiere que le haga un baile sexy para calentarse... Suuuaaavee.