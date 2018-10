HOLA MI BARRUNTO. Llego embaldita para contarles los últimos chimentos de ‘Chollywood’...



La periodista ALEXANDRA HÖRLER y LUIS CASTAÑEDA PARDO, hijo del actual alcalde, al parecer coincidieron en un evento y se fotografiaron muy juntitos. Pero esta no es la primera vez que se ven, ya que hace unas semanas, RODRIGO GONZÁLEZ mostró una foto de la pareja cenando muy amenamente y tomando unas bebidas. Manya...



VANIA BLUDAU aprovechó su corta visita a Perú para reencontrarse con su ‘pinky friend’ ALEJANDRA BAIGORRIA. Dizque no se veían hace mucho tiempo y se metieron tremenda lora para ponerse al día con los chismes. Asuuu...



El próximo viernes regresa ‘Los cuatro finalistas: canto’ y esta vez la novedad es que MARCO ZUNINO formará parte del jurado. Buena...



MAYRA GOÑI estuvo el fin de semana en Iquitos y pasó el susto de su vida cuando le pusieron una anaconda por el cuello para que se tomara una fotografía. La ‘quinceañera’ quedó en shock...



ADOLFO AGUILAR llegó al concierto de Juan Luis Guerra, pero apenas vio a la gente de la prensa se fue volando. Hummm...



Ahora sí me quito porque mi amorcito quiere que esta noche le haga el baile del tubo... Suuuaaaveee.