HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... REBECA ESCRIBENS le dio su chiquita a SANTI LESMES y le pidió a GISELA VALCÁRCEL que regrese LUCHO CÁCERES a ‘EL ARTISTA DEL AÑO’, luego que el español le pusiera un bajo puntaje a SUSAN OCHOA.

Uyuyuy... La modelo VANIA BLUDAU y su novio FRANK DELLO RUSSO celebraron su fiesta de compromiso en Nueva York y ya vienen ultimando detalles para su boda. Bien... TILSA LOZANO lamentó que ELMER MOLOCHO haya dejado plantada en el altar a la ‘TIGRESA DEL ORIENTE’, tras conocerse que tenía pareja y tres hijos. La conductora señaló que ‘es algo que le pasa a todas’ y solo atinó a reírse. ¿Se habrá acordado de su pasado? Uhmmmm...

Por cierto, el argentino RENZO SPRAGGON dijo que si él hubiera sido MOLOCHO, también habría ‘fugado’. ¡Qué malo!... MARIO IRIVARREN e IVANA YTURBE no ocultan más su amor, pues nuevamente fueron captados juntos en Ica, a donde llegaron para realizar una presentación con ‘Esto es guerra’. Es más, él la pegaba de su fotógrafo personal... Ahora sí me quito, porque mi amorcito se cree fisicoculturista y dice que esta noche me levanta... Suuuaaaveee.