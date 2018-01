¿Vania Bludau volvió con su 'gringo'?

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’...



Me cuentan que el conductor ANDRÉS HURTADO, ‘CHIBOLÍN’, llegó más custodiado que DONALD TRUMP a una conocida discoteca del sur. Al ojo, lo cuidaban como 4 guardaespaldas, que llegaron en dos camionetas de lunas polarizadas. Plop...



Por ahí también vimos al veterano futbolista ‘ COYOTE’ RIVERA, quien quiso pasar caleta, pues estaba acompañado de unas señoritas...



La modelo MELISSA PAREDES quiere recuperar el cuerpazo que tenía antes de ser madre, por eso sale todas las mañanas, bien tempranito, a correr junto con su esposo, el ‘GATO’ CUBA...



Cuentan que VANIA BLUDAU voló a Miami y posteó una foto de dos copas de vino, al parecer la ex del ‘Wachimán’ habría regresado con su gringo. Hummm...



ESTRELLA TORRES le envió un emotivo mensaje a su excompañera de orquesta, LESLIE ÁGUILA, quien decidió tomar otro rumbo profesional y regresaría a los escenarios, en febrero, en el aniversario de ‘Corazón Serrano’...



Me chismean que DAVID VILLANUEVA y SHEYLA ROJAS protagonizaron un videoclip en donde se les ve recontracariñosos. Ya sale prontito...



Ahora sí me quito porque mi amorcito quiere refrescarme para que no me sofoque con el calor... Suuuaaaveee.