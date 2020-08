HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’... La periodista JULIANA OXENFORD celebró el baby shower de su hijo MATEO de manera virtual y agradeció todas las muestras de cariño. Felicidades...

Me cuentan que la vidente Agatha Lys y varios integrantes de su familia fueron contagiados con el coronavirus, siendo conducidos al Hospital de Villa El Salvador. Felizmente los médicos pudieron estabilizarlos y ya están mejor, pero siguen internados. Fuerza...

TULA RODRÍGUEZ se quejó públicamente con su papá, DON TULO, porque de niña le hacían bullying por su nombre. Sin embargo, él le respondió que más bien gracias a que le puso Tula no pasa desapercibida. Qué buena...

MELISSA PAREDES festejó el cumple de su sobrinito en su casa, pero antes de que la chanquen aclaró que la reunión fue solo con las personas que viven con ella y no llegó nadie de afuera. Bien...

VANIA BLUDAU, quien sigue de vacaciones en México, reveló que ya no comerá más tacos porque se está descontrolando y tiene que cuidar la figura. Esooo... Ahora sí me quito porque mi amorcito se cree brujo y dice que esta noche me hará macumba... Suuuaaaveee.