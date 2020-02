HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismecitos de ‘Chollywood’... LESLIE SHAW se olvidó de DIEGO VAL y nuevamente estaría ilusionada. La rubia celebró ‘San Valentín’ al lado del tatuador STEFANO ALCÁNTARA y ambos publicaron una fotografía, en sus redes, agarraditos de la mano y con emoticones de corazoncitos. Asuuu...

A propo, SHEYLA ROJAS contó que disfrutó el ‘Día del amor’ al lado de su hijo ANTOÑITO, pero se hizo la loca, en su programa ‘ESTÁS EN TODAS’, cuando ‘CHOCA’ MANDROS le preguntó quién fue el galán que le obsequió un ramo de rosas. Hummm...

El viernes vimos a JOTA BENZ en una tienda de departamentos de Salaverry, pero iba acompañado de una chatita que se prendió de él como un chicle y no lo soltaba ni para caminar. ¿Y ANGIE?...

SAID PALAO reveló que MACARENA VÉLEZ era muy engreída y se comportaba como una niña de cuatro años en la secuencia '#De mi ex no me gustaba'. Uyuyuy... ANGIE JIBAJA nuevamente se quebró en sus redes sociales al asegurar que no puede ver ni hablar con sus hijos, Jenko y Gia, quienes están bajo la tutela de su medio hermana. Auch...