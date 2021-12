HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...

La modelo MELISSA PAREDES y el ‘bailarín activador’, ANTHONY ARANDA, postearon ayer fotos entrenando en el gimnasio, pero, claro, por separado. Aunque fue a la misma hora. Ayayayyy...

XOANA REGALÓ SU LENCERÍA

XOANA GONZÁLEZ regresó al Perú y realizó un candente y sexi show en Yurimaguas. Ella se mostró muy contenta por su vuelta a los escenarios y obsequió la lencería que llevaba puesta a uno de sus fans. Atrevida...

La chinita JAZMÍN PINEDO aseguró que no odia a los hombres, pues que una relación no funcione no significa que una de las partes sea mala persona. Ella sigue creyendo en el amor...

ERICK ELERA dijo que esta semana terminan de grabar la serie ‘De vuelta al barrio’ y que ya firmó contrato para seguir trabajando en lo actoral y musical para el 2022...

MICHELLE SOIFER salta en un pie porque su videoclip ‘Tempo’ sobrepasó los dos millones de reproducciones en YouTube, en apenas dos semanas. Buena...

Ahora sí me quito porque mi amorcito quiere que durmamos acurrucaditos... Suuuaaaveee.