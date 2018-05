Xoana González no puede regresar al Perú porque Melissa Loza no quiere perdonarla | FOTOS

HOLA, MI BARRUNTO . Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’...



PAULA MANZANAL hizo ‘oídos sordos’ a las críticas que le hicieron por ir a una discoteca estando embarazada y dijo que estaba gestando y no ‘enferma’. Ajá...



XOANA GONZÁLEZ manifestó que extraña el Perú, pero no puede regresar porque tiene orden de captura. Asegura que ya le pagó a MELISSA LOZA la reparación civil y le pidió disculpas, pero que la ‘Diosa’ no quiere perdonarla. Asu...



KAREN DEJO se entusiasmó cuando cargó al sobrinito de MICHELLE SOIFER y por eso piensa encargar el suyo el próximo año. Te hablan, LUCAS ...



A propo, la ‘Solcito’ reveló que le gustaría tener 5 hijos. Que vaya ahorrando...



REBECA ESCRIBENS sigue poniendo de vuelta y media el set de ‘Primera Edición’, pues ayer hizo el reto #OjitosHechicerosChallenge en vivo, y demostró que la rompe en la pista de baile...



JAZMÍN PINEDO se cayó en plena transmisión de ‘El último hincha peruano’ , pero felizmente solo se le hinchó el tobillo...



La gentita de ‘La ley de la calle’ salta en un pie porque el martes hicieron 4.5 puntos de rating y ‘Tunait’, 4.6. Por su parte, ‘90 Matinal’ se levanta, pues ya superan los 5 puntos...



Somos fuga porque mi amorcito se alucina jardinero y le dará mantenimiento a mi florcita... Suuuaaaaveeee.