Yaco Eskenazi fue 'troleado' por quien menos piensas [VIDEO]

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’... BRUNELLA HORNA estrechó la mano del PAPA FRANCISCO y al costadito de ella estaba su ‘love’ RICHARD ACUÑA. ¿Querrá casarse en el Vaticano? Corren las apuestas...



ANTONIO PAVÓN no puede con su genio, pues ayer le cantó y dedicó una canción a la modelo DOMÉNICA DELGADO. ¿Remember a la vista...?



Me pasan el talán que NATANIEL SÁNCHEZ actuará en la telenovela ‘Te volveré a encontrar’ que protagonizará ALONDRA GARCÍA MIRÓ. Por cierto, la ‘ojiverde’ contó que también tiene un proyecto interesante que desarrollará con MARITERE BRASCHI...



Las modelos ANGIE ARIZAGA y ROSÁNGELA ESPINOZA vacilaron a YACO ESKENAZI e indicaron que el ‘guerrero’ se habría hecho la ‘lipo’. Manya...



HUGO GARCÍA bromeó a MARIO IRIVARREN, porque le dijo que en unos años se parecerá a JIMMY SANTI por las cirugías en el rostro. Qué buena...

Rosángela Espinoza

Por cierto, NIKKO PONCE y FLAVIA LAOS acaban de grabar una canción. Asuuu...



Las hijas de MELISSA KLUG debutaron en la pasarela y no lo hicieron nadita mal; sin embargo, evitaron dar declaraciones a la prensa para no volver a pasar roche... Somos fuga porque mi amorcito se alucina panadero y hoy me amasa completita... Suuuaaaveee.