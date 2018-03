¿Yahaira Plasencia cancela shows por estar enferma? [VIDEO]

HOLA, MI BARRUNTO.... Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



YAHAIRA PLASENCIA jura por la Sarita que no es incumplida y, si cancela algunos shows, es porque tiene laringitis aguda. ¿Le creemos?...



Por cierto, la ‘totó’ comentó que no le interesa responderle a MAYRA GOÑI. Plop...



MARIO IRIVARREN está recontra asado con RAFAEL CARDOZO y dijo que al garoto ni de pena le dan la banda de capitán. Además, le advirtió que si desea pelearse que lo haga solo, él no va a pisar el palito, porque ‘una mente chiquita no puede con una mente grande’. Asuuu...



ROSÁNGELA ESPINOZA se la tiene jurada a ALEJANDRA BAIGORRIA, y no solo la llamó ‘solterona’, sino que dijo que la ‘Gringa de Gamarra’ ha cambiado, ya que antes era una chica humilde y está picona porque quería ser de los ‘guerreros’... ‘ZUMBA’ espera que MICHELLE SOIFER y ERICK SABATER puedan sentarse a conversar y solucionar sus problemas, y no lleguen a los tribunales...



DORITA ORBEGOSO dice que tiene ‘medidita’ a ‘CHABELITA’, porque si en algún momento se mete con ella le soltará su ‘veneno’. Qué miedo...



Somos fuga, porque mi amorcito se cree electricista y dice que esta noche puede haber cortocircuito... Suuuaaaveee.

