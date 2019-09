Carlos Cacho vaciló Yahaira Plasencia por compararse con 'La Patrona' Aracely Arámbula

HOLA MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los chismes de ‘Chollywood’... MAGALY MEDINA hizo un alto en sus labores y voló a Miami con su esposo para relajarse. Manya...



CARLOS CACHO vaciló a YAHAIRA PLASENCIA y le dijo que no puede compararse con ‘La Patrona’ ARACELY ARÁMBULA, porque una cosa es estar con LUIS MIGUEL y otra con JEFFERSON FARFÁN. Qué buena...



GÉNESIS ARJONA, la panameña que vincularon con PATRICIO PARODI, pasó a las filas de las casadas. Ayayayy...



SHEYLA ROJAS no olvida sus épocas de ‘guerrera’, porque ayer salió ‘volando’ de una inauguración en Surco, bajando dos pisos corriendo en menos de 10 segundos. No hay duda de que tiene buen físico...



La ‘Chama’ ALEXANDRA MÉNDEZ anda mal de salud por un golpe en la espalda tras una caída, y se encuentra en terapia. Pobrecita...



El chico de moda, MICHAEL SUCCAR, es uña y mugre de FRANCO CABRERA, no solo trabajan juntos sino que entrenan en el mismo gym...



Soy fuga porque mi amorcito quiere que lo engría como mi bebito... Suuuaaaveee.