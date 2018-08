Yahaira Plasencia: 'Cuto' Guadalupe dice que salsera ya bajó sus bonos porque ahora cobra en soles y no en dólares

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los chismes de ‘Chollywood’...



‘CUTO’ GUADALUPE dijo que YAHAIRA ya bajó sus bonos, porque ahora cobra en soles y no en dólares. También indicó que hoy es el momento de DANIELA DARCOURT, quien siempre llena locales y es humilde. Te hablan, Yaha...



ELMER MOLOCHO contó que después de cuatro años terminó la relación que tenía con la ‘TIGRESA DEL ORIENTE’. Grrrr...



ALEJANDRA BAIGORRIA lloró de emoción cuando su enamorado, ARTURO CABALLERO, apareció en ‘En boca de todos’, ya que a él no le gustan las cámaras. La ‘Gringa de Gamarra’ confesó que está templada y que lo que más le gusta de él son sus ojos, porque le transmiten paz y tranquilidad. Asuuu...



FABIO AGOSTINI aclaró que no está molesto con MAYRA GOÑI porque se fue de viaje a Europa con sus amigas. El ‘Galáctico’ contó que hizo lo mismo al irse de vacaciones con un primo a Brasil. Manya...



ROSÁNGELA ESPINOZA aseguró que MICHELLE SOIFER es la ‘engreída’ de la producción de ‘Esto es guerra’ porque le dieron permiso para que se vaya, una semana, a República Dominicana, y a ella no la dejan ni ir a la esquina...



Somos fuga porque mi amorcito quiere que le haga el baile del tubo... Suuuaaaveee.