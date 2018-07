HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chimentos de ‘Chollywood’... EVELYN VELA y CARLA BARZOTTI se autodenominan las nuevas ‘pinkys’ de ‘Chollywood’. Parece que la ‘Reina del sur’ ya se olvidó de MELISSA KLUG. Asuuu...



Por cierto, dicen que la primera pelea entre ellas fue porque EVELYN se enteró que el padre de sus hijos, de quien está separada hace años, estaba detrás de la ‘chalaca’. Noooo...



Me cuentan que YAHAIRA PLASENCIA tiró la casa por la ventana para festejar el cumpleaños de su hermana SILVANA. Obviamente, el tono fue animado por una orquesta de salsa y duró hasta el otro día. Salud...



GREISSY ORTEGA afirma que ÍTALO VILLASECA siempre ve a sus hijos, pero que ya no vuelve con él y está pensando en irse a radicar a Colombia. Ayayayyy...



La actriz y cantante MAYRA GOÑI estaría por lanzar un nuevo tema musical y dicen que en el videoclip lucirá toda su sensualidad. Asuuu...



ALEXANDRA HÖRLER anunció que ya no seguirá al frente del programa ‘Día 6’, que conducía con PACO BAZÁN, y continuará en el periodismo deportivo. Vale... Somos fuga, porque mi amorcito se cree cerrajero y dice que esta noche abre mi candadito... Suuuaaaveee.

