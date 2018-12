HOLA, MI BARRUNTO. .. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... La modelo BRUNELLA HORNA se encontró con el ‘clon’ de su expareja RENZO COSTA, (El ‘PATO’ OVALLE) y al verlo aseguró que no recuerda su pasado y solo vive el presente al lado de su amorcito RICHARD ACUÑA...



Me pasan el talán de que YAHAIRA PLASENCIA habría estampado su firma por Latina, para un nuevo proyecto que alista el canal. Manya...



Por cierto, CARLOS ÁLVAREZ fue anunciado oficialmente como el nuevo ‘jale’ de ATV y presentó a su elenco. Bien ahí...



Los actores de la serie ‘De vuelta la barrio’ celebraron ayer, con un gran almuerzo, la emisión de sus 300 capítulos. Asuuu...



La actriz FLAVIA LAOS asegura que su amiga MAYRA GOÑI no necesita a un hombre a su lado para ser feliz y que está tranquila ‘solterita’. A propo, la rubia recibirá el Año Nuevo en Miami con PATRICIO PARODI e IGNACIO BALADÁN...



Quien también viajará con su ‘love’ es MELISSA KLUG. La chalaca se va a Cartagena con ÍTALO VALCÁRCEL y un grupazo de amigos. El que puede, puede...



Cuentan que la presentación de MILETT FIGUEROA, en ‘El gran show: América baila’, tendrá más de una sorpresa esta noche. Me muero... Somos fuga porque mi amorcito se alucina maratonista y hoy me corretea... Suuuaaaveee.