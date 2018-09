Yahaira Plasencia y Milett Figueroa grabaron un video para apoyar a Shantall Oneto 

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’...



Las ‘pinky friends’ YAHAIRA y MILETT FIGUEROA grabaron un video para apoyar a SHANTALL ONETO, y aseguraron que debe ser la ganadora en ‘El artista del año’, porque es la mejor...



Me cuentan que ZUMBA inaugura hoy su discoteca en Rioja y las madrinas serán DIANA SÁNCHEZ y KORINA RIVADENEIRA. El ‘combatiente’ invierte sus fichas. Bien...



SANTI LEMES estuvo de invitado en el programa ‘En boca de todos’ y junto a RICARDO RONDÓN puso en apuros a sus invitados con sus preguntas. Por eso, CARLONCHO los bautizó como ‘Tuco ‘ y ‘Tico’, las urracas parlanchinas. Qué buena...



Durante la presentación de las 50 candidatas del ‘Miss Perú’, una se desmayó y otras se descompensaron. Para la próxima su agüita de azahar para calmar los nervios...



NATALIE VÉRTIZ cumplió el reto que le propuso REBECA ESCRIBENS y luciendo el vestido rosa de THALÍA, realizó la coreografía que la cantante mexicana viralizó en redes sociales y le pasó la posta a SHEYLA ROJAS...



Ahora sí me quito porque mi amorcito dice que esta noche se pone los chimpunes y me demuestra por qué es todo un goleador... Suuuaaaveee.