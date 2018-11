HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’... REBECA ESCRIBENS afirmó que es una ‘pita con nudo’ por la pancita que tiene y que no ha podido bajar ni con la ‘lipo’. Esto, por las críticas que recibió en redes sociales, y dijo que es una mujer real, de carne y hueso. Ajá...



PEDRO LOLI contó que tiene poca comunicación con CHRISTIAN DOMÍNGUEZ, después de dejar ‘La Gran Orquesta’, pues cada uno anda en sus propios proyectos...



La modelo GÉNESIS ARJONA ha hecho buena amistad con SHEYLA ROJAS y piensa organizarle su despedida de soltera en Panamá. En el dolor, hermanas...



La salsera YAHAIRA PLASENCIA negó los rumores de que JEFFERSON FARFÁN haya sido el que financió su gira promocional a México, pues asegura que el viajecito le ha costado sus ahorros. Esteee...



GIGI MITRE, al saber que había rumores de que LUCIANA FUSTER tendría un dime que te diré con un famoso futbolista, dijo que ‘ya no era tan santa’. Asuuu...



Los ‘bravos de la cumbia’ como el ‘Grupo Maravilla’, Los Ecos’, ‘Centeno’ y otros reaparecen hoy en el ‘Larcay’ de Independencia. Chévere...



Somos fuga, porque mi amorcito se ha contagiado de la fiebre navideña y quiere su Nochebuena... Suuuaaaveee.