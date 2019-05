Yahaira Plasencia pasó un mal rato en una discoteca cuando uno de los asistentes le arrojó hielo 

HOLA, MI BARRUNTO. .. Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’... Todo parece indicar que la modelo IVANA YTURBE todavía ‘babea’ de amor por MARIO IRIVARREN, pues no pudo ocultar su emoción al verlo desfilar en ‘Esto es guerra’. A propo, el modelo negó que le haya regalado un costoso anillo a la ‘ojiverde’. Hummm...

Me pasan el talán de que YAHAIRA PLASENCIA pasó un mal rato en una discoteca barranquina cuando uno de los asistentes le arrojó hielo y metros más allá estaba MELISSA KLUG... Por cierto, TILSA LOZANO debe estar saltando en un pie, porque una de las demandas que le interpuso a ANGIE JIBAGA fue aceptada y se tendrán que ver las caras, ya que fueron citadas...

La vidente AGATHA LIZ pronosticó, en ‘ComButters’, que VANESSA TERKES y GEORGE FORSYTH retomarán su relación dentro de poco. Manya... El ‘ZORRO ZUPE’ no suelta a ANGIE ARIZAGA, pues señaló que por fin su amigo NICOLA PORCELLA está con una chica bonita, por ROMINA LOZANO...

Me chismean que MAGDYEL UGAZ no habría renovado contrato con Latina y no continuaría en la conducción de ‘Mujeres al mando’. Me muero... Somos fuga porque mi amorcito ha prometido engreírme como su bebecita... Suuuaaaveee.