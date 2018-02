¿Yahaira Plasencia solo quiere levantar ‘humo’ al asegurar que ya no está soltera?

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los últimos chimentos de ‘Chollywood’...



ERICK SABATER dijo que está soltero y que la modelo colombiana, con la que se le ha visto muy cariñoso, es una chica que le gusta. Eso sí, ya no quiere hablar de MICHELLE SOIFER ‘porque es alguien de mi pasado y ahí murió’. Ups...



Cuando en el programa ‘ En boca de todos’ empezaron a especular que ROSÁNGELA regresaría a ‘ Esto es guerra’, CARLONCHO al toque comentó que le gustaría ver nuevos rostros. Agüita pa’ ti, ‘ROUS’...



El doctor TOMÁS BORDA regresa a la tele, pero por ATV, y cuentan que su programa saldrá al aire a mediados de febrero...



YAHAIRA PLASENCIA reveló que ya no está soltera, pero más de uno especula que la salsera solo quiere levantar ‘humo’ porque la próxima semana lanza un nuevo tema. ¿Será cierto eso...?



Me cuentan que IVANA YTURBE y MARIO IRIVARREN tenían ayer una conferencia en una de sus tiendas en Gamarra. La cita era temprano, pero la ‘Princesa Inca’ se demoró como 5 horas en la peluquería y cuando llegó no había nadie. La ‘Calavera Coqueta’ estaba que marcaba cien. Uyuyuy...



Somos fuga porque mi amorcito me alucina arquera y quiere jugar a los penales... Suuuaaveee.

