Yahaira Plasencia le habría bajado el dedo a Tilsa Lozano en 'El artista del año'

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’...



La modelo STEPHANIE VALENZUELA reveló, en sus redes sociales, que fue convocada para participar en el programa ‘El artista del año’, pero no aceptó porque prefiere seguir preparándose en baile y canto. Hummm...



REBECA ESCRIBENS también estuvo en el bolo, pero la conductora no quiso participar en el programa de la rubia porque tiene su agenda a full y a ella le gusta programarse con un par de meses de anticipación. Manya...



A propo, entre los nombres que suenan para integrar el jurado de esta nueva temporada se escucha el del español SANTI LESMES. Asuuu, pobre RONDÓN...



Dicen que la salsera YAHAIRA PLASENCIA le habría bajado el dedo a TILSA LOZANO en la edición pasada de dicho espacio, pues la ‘Vengadora’ hasta tenía una secuencia en el programa. Noooo...



PAULA MANZANAL publicó en sus redes sociales que se separó del padre de su hijo porque necesitaba un hombre y no un niño. Auch...



La modelo ALONDRA GARCÍA no se incomoda cuando le preguntan sobre la relación de PAOLO GUERRERO y THAÍSA LEAL, pues responde que le ‘parece bien’. Asuuu...



Somos fuga porque mi amorcito se alucina peleador y dice que esta noche me hace una llave maestra... Suuuaaaveee.

