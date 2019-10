Yola indicó que si Nicola tiene un comportamiento explosivo, es porque 'el litio que no le llega bien a la cabeza'

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los chismes de Chollywood... NICOLA PORCELLA anda de viaje por Los Ángeles y viendo oportunidades de ‘negocio’. ¿Será que ya no vuelve a la tele...?



A propo, YOLA POLASTRI le dio con palo al excapitán de las ‘cobras’, pues cree que si tiene un comportamiento algo explosivo, es porque ‘el litio que no le llega bien a la cabeza’. Qué fuerte...



ROBERTO MARTÍNEZ reveló que un ‘infiel’ jamás debe llorar en cámaras, porque se delata. Te hablan, ‘Señor Mentira’...



Dicen que ‘CHABELITA’ está haciendo cuentas para invertir el dinero que le pueden dar por vender uno de los carros que tiene a su nombre, porque piensa ampliar su spa. Ayayayyy...



XOANA GONZÁLEZ anda encamotada con RENZO SPRAGGON, pero el argentino parece que no está en su misma frecuencia. Hummmm...



MELISSA LOZA marcó distancia de su hermana

SPHEFFANNY y dijo que son ‘distintas’ y no tienen comunicación. Manya...



Somos fuga porque mi amorcito quiere que juguemos a las escondidas... Suuuaaaveee.