Con Yordy y Ruidíaz arriba no le vamos a ganar a Islas Feroe ni a los ‘Once Machos’ de Aldo Miyashiro

Del saque somos carnecita. .. “El partido fue equilibrado y la diferencia ha sido el gol”, declaró Ricardo Gareca en la conferencia pospartido en el ‘Red Bull Arena’. Es su apreciación y la respeto, pero no la comparto. Desde mi punto de vista, la selección jugó muy mal. La tenencia sin efectividad y el toquecito improductivo no te llevan a nada, la terquedad tampoco. Creo que hay jugadores que ya no dan más. Quisiera saber si se les mantiene por agradecimiento, porque tuvieron la suerte de formar parte de un grupo que fue al Mundial. O que me digan por qué siguen con el crédito abierto cuando no lo justifican en la cancha.

La camiseta de la selección uno se la gana por mérito, actualidad, nivel, categoría y no por sentimentalismos o lo que hicieron antes. La ‘Blanquirroja’ no es un club de amigos ni de casados o solteros. Es el rostro futbolístico de un país. Un dato: River Plate vende sus mejores jugadores cada temporada y Marcelo Gallardo resuelve. Y lo curioso es que sus equipos siempre se potencian y juegan mejor. Después de vencer a Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores, en el ‘Santiago Bernabéu’, se llevaron a su estrella el ‘Pity’ Martínez a Estados Unidos. El ‘Muñeco’ no se quejó. Fichó baratito al colombiano Jorge Andrés Carrascal, quien estaba en el Karpaty Lviv, un club que ni siquiera pinta en la Liga de Ucrania.

El ‘Tigre’ debería imitarlo. Que chequee bien, tenga ojos en todos lados y se ensucie los zapatos. Para eso gana más de tres palos gringos al año porque nos llevó a Rusia. Que se fije en Primera, Segunda o cualquier lugar del mundo donde haya un peruano. Hay que hacer seguimiento y no ir al estadio una vez al mes para que te pidan autógrafos. El que se duerme, pierde. Sí, señores...

Quiero aclarar algo. No estoy en contra de los bajitos. Yo soy hincha de Sotil, Romario, Maradona, Messi y otros cracks mundiales que son chatos y han brillado en sus épocas por su calidad, habilidad, valentía y, léalo bien, masa muscular. Esos ‘monstruos’ tienen llantas de doble tracción para subir cerros y correr en arena. Han recibido millones de patadas y ni cosquillas. Con Yordy y Ruidíaz arriba no le vamos a ganar a Islas Feroe ni a los ‘Once Machos’ de Aldo Miyashiro. No quiero ser duro, tampoco es algo personal, pero es la realidad. El Atlanta DC o Chicago Fire no es Brasil, Uruguay o Argentina.

Los zagueros de América, Europa, Asia, África y Oceanía pasan el metro ochenta y cinco y son ‘taberos’ al mango. Paolo, si se mantiene en forma, la hace hasta los 40 años. La idea sería ver otras alternativas, chicos con proyección y potencial, y pulirlos. Pensemos en que vamos a necesitarlos en 2, 3, 4, 5 años. Así es...

Este párrafo es exclusivo para dos seleccionados: André Carrillo y Christian Cueva. Lo de la ‘Culebra’ es desesperante y preocupante. Aquí lo hemos levantado y también dado en los tobillos. Y nuestros comentarios son referentes a su momento. Nunca a la mala. Pero está irreconocible después de Rusia 2018. Se le nota fastidiado, resentido, mortificado y como que todo le llega altamente. Su indiferencia saca de las casillas a la gente, que vuela con razón.

Puedes tener una mala tarde o noche, pero nunca perder un balón y como que no es contigo. Si no luchas, no sirves. Ya no picas ni encaras, no dribleas ni desbordas. Tu ‘veneno’ no hace daño. Ahora tampoco eres aplicado en el recorrido. Un ‘uruguayo’ en 45 minutos sintió más la camiseta que tú. Y te lo pongo clarito, porque ya es sostenido tu falta de compromiso. O cambias o canta la firme qué te pasa.

El caso de ‘Aladino’ no me sorprende. No duró en Unión Española, Rayo Vallecano, Toluca, Sao Paulo, Krasnodar. Hoy en el Santos lo tienen estacionado en el sótano 4. Y la pregunta sería: ¿Y por qué lo arriman? Hay que aplaudir a su empresario. No me creo un sabelotodo ni un erudito de la pelota, pero hace cuatro años vengo diciendo que es el único ‘8’ o ‘10’ que no tiene gol ni hace famosos a sus compañeros. Tómense la molestia de verificar: ¿Cuántas presencias con la Blanquirroja? ¿Cuántas conquistas y habilitaciones? Saquen números y promedio. No sé si elabora, genera o jode.

Si jugara como anima fiestas, shows o se juerguea, estoy seguro de que sería el mejor. Los diferentes como James, Neymar, Leo y otros creativos y desequilibrantes del continente suman y no restan. La producción es lo que vale en la profesión.