HOLA, MI BARRUNTO.. . Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’...

SUSY DÍAZ puso en aprietos y sonrojó al conductor de ‘CINESCAPE’, BRUNO PINASCO, al darle una de sus dietas. Guardaaa...

Me pasan el talán de que el ‘ ZORRO ZUPE’ pasó el polígrafo de ‘EL VALOR DE LA VERDAD’, pero no llegó a grabar el programa, porque no habrían llegado a un acuerdo económico. A propo, la producción del mencionado espacio también llamó a EVELYN VELA para que se siente en el sillón, pero la ‘Reina del Sur’ no atracó. Hummm...

El exfubtolista ROBERTO ‘CHORRI’ PALACIOS espera que la selección peruana gane hoy a Colombia; además, dijo que se siente contento porque su hija Allison está incursionando en el canto como salsera. Bien ahí...

La conductora MAGALY MEDINA calificó de ‘vulgar’ al cantante TONY ROSADO, luego que el cumbiambero agrediera a su animador, durante un concierto. Qué feo...

La criolla EVA AYLLÓN jaraneó, junto a su ‘pinky’ NATALIA MÁLAGA, en la reinauguración de la Peña del Carajo, donde también estuvo el humorista MIGUELITO BARRAZA con su exesposa LUCHA RIVERA...



Somos fuga porque mi amorcito anda agilito y dice que ahora toca ‘salto alto’... Suuuaaaveee.