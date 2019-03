Cuentan que el 'Zorro' Zupe se pegó la juerga de su vida, lo vieron de ‘boleto’ por las playas del sur de Lima

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chimentos de ‘Chollywood’...



Me cuentan que MARCO ‘CHEMO’ RUIZ no quiere hablar de DORITA por respeto a su relación, pero le desea lo mejor ahora que está en la ‘dulce espera’. Bien...



MAGGIE LIZA, mamá de ANGIE JIBAJA, llega hoy a Lima para ayudar a su hija. Sin embargo, la modelo dijo que tiene miedo a internarse porque la última vez que lo hizo le quitaron la custodia de sus hijos...



DUCELIA ECHEVARRÍA viene recuperándose del fuerte golpe que se dio en la columna durante la competencia en ‘Esto es guerra’. Felizmente, no tiene fracturas, pero sí una inflamación lumbar. Ahora está en rehabilitación. Asuu...



La excombatiente CINTHYA COPPIANO, expareja de BRUNO AGOSTINI, pasará a la fila de las casadas. Su novio, un escritor, le pidió la mano durante una conferencia que daba en Guayaquil...



Cuentan que el ‘ZORRO’ se pegó la juerga de su vida, lo vieron de ‘boleto’ por las playas del sur de Lima y hasta se puso ‘coquetón’ con el vigilante de un condominio en Punta Hermosa. Nooo...



Bueno, soy fuga porque mi amorcito es hincha de Cuevita y dice que está noche no falla en los penales... Suuuaaaaveeee