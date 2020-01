Del saque somos carnecita... Hay una bomba que estalla en cualquier momento en la rica Vicky. Y le va a reventar en la cara al ‘Profesor’ por dársela de paternalista, apañador o superadito. Hay varios que se están mordiendo la lengua porque no pone mano dura. O sea, es recto con los que no tienen mucha nombrada, pero con los rankeados se hace el gil. A la mayoría de los que se cuidan en su vida personal no les ha caído bien que se haga el indiferente o desentendido con los casos de indisciplina. La muchachada le sigue el amén ante la prensa, pero en la interna lo ‘cocinan’ y rico. Se las canto desde ahorita. Sí, señores...

La verídica que la ‘Noche crema’ dejó en claro que la ‘U’ tiene 11 titulares, Succar y Zevallos. Los demás los metes a una licuadora y sale ‘Pajita’ o ‘Piraña’ pateando al balón. Tiene un equipo corto y que no se apoye mucho en sus menores porque están recontra verdes. Da la impresión de que son puros tarjetazos porque estoy seguro que hay mejores en las canteras. La argolla siempre lleva al fracaso. Que jueguen los que son buenos. Los otros que se matriculen en universidades, academias o se pongan a chambear. Rexuxa...

Ese delantero, que hace un tiempo lo puso globo al ‘Piqui’, es hábil dentro y fuera de la cancha. Se enteró que en el Rímac se acabó la época dorada y en one hizo una movida para no pelarse. Gestionó su préstamo con la única condición de que el equipo mexicano le garantice su sueldo que es 40 mil cocos. Le aseguraron las monedas y por eso se viste de celeste. Provecho...

Me pasan la voz que el ‘Cholito’ es otro de los que a última hora no viajó con la Agremiación para el torneo de los peloteros desocupados en Punta Cana. Quedamos segundos porque perdimos por penales ante Colombia. El año pasado el hijo del gran don Hugo fue la figura y varios preguntaron por él. Lo malo es cuando se enteraron de su edad y todo lo que había caminado le bajaron el pulgar. Noooooo... Me voy, soy fuga.