Del saque somos carnecita... A diferencia del año pasado, la ‘U’ tendrá un delantero que se moverá por el frente de ataque. A ese charrúa Dos Santos lo veo como un cazador y si te descuidas, te vacuna en una. Además, corre, presiona y huele sangre. Ante Huracán le bastó un par de toques para ilusionar a los hinchas. Este equipo del ‘Goyo’ no sale como loco a atacar con Quintero y Hohberg, como lo hacía antes. Se controla, mide los tiempos, se recoge en zona y en un solo partido demostró que tendrá un patrón de juego. Ante Boca será de otro nivel. Puede perder, ganar o empatar, pero espero que compita y dé pelea. Así es...

El que me sigue dejando dudas es el ‘Pato’ colombiano. En los minutos que estuvo en la cancha pidió la pelota, pero sin ninguna que lleve peligro. Lo suyo será un balón parado o penal, porque no tiene movilidad y a veces le resta dinámica a la salida del equipo. Repito, ahora no estará en la altura y deberá lidiar con la presión del hincha para demostrar por qué fue fichado. Y no va cher...

Me alegra que un joven como Fernando Pacheco llegue a un grande como Fluminense de Brasil y sinceramente deseo que tenga continuidad y la rompa para que se abran nuevas puertas a más compatriotas. El extremo de 20 años tiene potencia y no la tendrá fácil en un país donde los talentos abundan en las esquinas y favelas. Cabecita fría, serio en su vida personal, que sea un profesional y trabaje de sol a sol para ganarse un puesto. Afuera nadie te regala nada y debes entrenar el doble para destacar y no engrosar la lista de tantos que se fueron y se regresaron en ‘one’. Que siga el camino de Paolo y ni de reojo vea a ‘Aladino’. Sí, señores... Me voy, soy fuga.