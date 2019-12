Del saque somos carnecita... La firme que ‘Aladino’ tiene un serio problema en la cabecita. No hay semana que no haga noticia. Ya sea en lo deportivo o extradeportivo. Que le ‘tire maicito’ a todo el mundo, rebote y también lo echen en cancha, ya es su problema, y que lo perdonen, bien por él. Pero lo que le ha hecho a un árbitro en Trujillo es abuso. El juez cobró una falta que no era y el chato lo empujó dos veces y le quería meter puñete. Le mentó la madre y los compañeros y tribunas querían hacer justicia con sus manos.

Ese tío es humano y puede equivocarse. No es justo que por ganarse 50 o 100 soles para llevar el pan a su casa tenga que soportar agresiones y humillaciones. Eso pudo convertirse en una desgracia. Ni el billetón que apostaron justifica el comportamiento del volante. Ese cerebrito no piensa como un atleta calificado, profesional. Sí, señores...

Así que el ‘Chemo de los pobres’ ahora sale a entrenar con chicas. Fulbitea y se pone de arquero, dice para ubicarlas, pero la verdad es que tiene en la mira a una cuerpona, de la talla de la Cabrejos y con las caderas de la ‘Doradita’. Ojalá que no tenga las manías de Pamelita, que lo dejó mal parado. Y no va a ser...

Ya me contaron que el ‘Loco’ le celebró a lo grande el cumpleaños a un muchachito sufridito. Como lo conoce de años, lo llevó a cenar a un lugar bien ‘ficho’ de La Molina y lo homenajeó. Encima le hinchó la billetera. Es bueno ser generoso y solidario con los verdaderos amigos. Así es...

El popular ‘Mantequilla’ o ‘Puré de llanta’ hizo de las suyas en el Rímac. Estuvo liquidando por la ‘Alameda de los Descalzos’ y empezó a bailar en la calle, cantar y terminó sentado en una silla en la puerta de entrada a un ‘llonja’. Chapa trago y se le va la lancha. Ayayayayay...

Hay un runrún de que los dos trofeos internacionales que ganó el ‘Papá’ y que deberían estar en la vitrina, ya no están en su lugar. Han puesto un par de réplicas porque los que entregó la Confederación, los tiene un empresario que prestó plata y no le pagaron. Los ‘chapó’ de garantía. Qué feo... Me voy, soy fuga.