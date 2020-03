Del saque somos carnecita... Todos a poner el hombro para salir bien librados del coronavirus. Los peruanos fuimos la mejor hinchada del mundo en Rusia 2018. Ahora es momento de demostrarlo en nuestra propia tierra, por nuestras familias, ser unidos y ayudarnos todos juntos. Siempre cantamos que sobre nuestro pecho llevamos los colores rojiblancos, pues que todo eso no quede en puro ‘floro’, sino en acatar las medidas que se han dado, no generar pánico ni miedo, amenazas de saqueos ni otras tonterías. Que todo el mundo sepa que ninguna pandemia nos va a tumbar. Sí, señores...

Muchos comentan que la cuarentena que ha ordenado el gobierno por fin logró tener encerrado a Jean Deza. La firme que en estos días que hay que estar en casita, el delantero medite bien lo que está haciendo con su carrera y rectifique el camino. Ojalá que esté con su familia, entrenando para convencer al nuevo técnico y no desgastando sus piernas con la ‘Chica realidad’. Hummm...

Ya me contaron que la primera medida del ‘Comandante’, apenas se comprometió con los victorianos, ha sido revisar las hojas de vida de todos los jugadores. Repasó una y otra vez los currículums de esos ‘angelitos’ que han sido ampayados y aseguran que con él no habrá segundas oportunidades. Curuju...

Desde aquí aplaudo los mensajes de los seleccionados para respetar la cuarentena. Farfán, el ‘León’ Zambrano, Carrillo, Pizarro, Abram, la ‘Pulga’ Ruidíaz, ‘Orejas’ Flores y otros son ídolos de los niños y tienen miles de seguidores en redes sociales. No todo es postear ropa, viajes, fiestas o autos. Y no va cher... Me voy, soy fuga.