Del saque somos carnecita... El chico se consagró campeón en la cara del grande. Un equipo humilde, corto, provinciano, de bajo presupuesto, con limitaciones de todo sentido, hizo historia en Matute. Felicitaciones a Binacional, que es el Leicester de la Premier League. El dolor por la muerte de Juan Pablo Vergara acabó siendo la motivación, porque los fortaleció para que den la vuelta en patio ajeno. Ese detalle de salir con los hijos y la esposa a la cancha fue clave para encojonarlos, para la cabecita, para que cada uno mida tres metros, porque no es fácil sostener un resultado ante 40 mil personas que empujan y cantan. Sí, señores...

“La tiran, la tiran, la tiran”. Fue la frase de Roberto Mosquera pospartido. Se quiso descartar declarando que no se mete en el trabajo de sus colegas, pero ya le había dejado su chiquita al llorón del ‘Profesor’, que ya no se la agarró con los árbitros ni el VAR. Con pelotazos, bombazos y a la chacra no remontas resultados. Además, esos dos goles fueron ‘champu’ de aquellos. Valen, pero hace daño a los ojos. El primero, un zafarrancho en el área y el segundo un autogol. Así no corre. Un juego previsible, sin sorpresa. Tanto cuesta dar tres o cuatro pases seguidos. Qué feo...

Las figuras de ayer sin dudas han sido Jeickson Reyes y Edson Aubert. El marcador se tomó un jugo de naranja con Kevin Quevedo y el volante la cuidó, escondió, acarició y desinfló. La estrella Donald Millán estuvo irreconocible. Marca la diferencia en la altura por su buena pegada. Es fulbitero y casi todas las entrega cortita y de cuca. Eso te llena los ojos, pero no suma en el colectivo. Aquí en la ‘U’ le va a costar, porque es vago al mango. Solo aparece con el balón en el pie. Esos jugadores ya fueron. Ahora todos van y vienen. Y no va a ser...

El presidente de los juliaqueños es tacaño al rojo. Ya es un nivel más arriba que ‘Pericotero’ García, quien se llevaba papel higiénico de las concentraciones. Levantó la copa el día de su cumpleaños y espero que le haya ablandado el bobo. Hay que darle con martillo en el codo para que entregue un buen premio a esos muchachos que se han sacado la mela y se lo merecen. Dizque para el Apertura solo chorreó 5 mil soles para cada integrante. No creo que pesetee a esa gente que lo ha metido en la historia del fútbol peruano. Ayayayay... Me voy, soy fuga.