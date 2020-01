Del saque somos carnecita… ‘Chiquito’ recibió el año recontra grueso. Se pasó todo el 31 llevando tamales a toda la gente de San Martín de Porres. Aunque el trabajo ha sido duro, porque anda sin movilidad y ha tenido que subir y bajar de hartas combis. Chamba es chamba…

Todo se sabe. Así que el asistente del técnico llorón que perdió el título en casa, tiene una amiguita que no es peruana, tampoco es ‘veneca’. Ella ha nacido en la tierra del ‘Pibe’ Valderrama y vive por Miraflores. Lo recibe una vez por semana y no le hace problemas, no le reclama nada, ni le hace preguntas complicadas. Ayayayayay…

Ya me contaron que ese lateral que moqueaba por una actriz y cada vez que ‘liquidaba’ la ‘timbraba’, ahora dejó un problema en Huancayo. Dizque tenía un ‘cariño’ que le aguantaba todo, pero que se fue sin despedirse y ella ha amenazado con ir hasta el ‘Ombligo del mundo’, donde ahora ha firmado. Curuju…

Me pasan la voz que la ‘Muela’ y el arquero de su equipo recibieron juntos el 2020. Fue su invitado especial y empezaron ya a preparar la argolla de este año. Los dos son los que manejan el equipo y con los que se tiene que amarrar el viejito ‘charrúa’. Y no va ser... Me voy, soy fuga.