Del saque somos carnecita...Leo en las redes que están anunciando un destape. Me cuentan que en la laptop que le robaron a una ‘Colita’ habían videos calientes con el ‘duro’. Solo eran tres y ella los guardaba de recuerdo, como un tesoro. Ahora está palteada, porque varios cibernautas amenazan que en unos días empiezan a circular por el ciberespacio. La verídica que eso de estar grabándose es ‘cana’. Ayayayyy...

Todo se sabe. Ya me contaron que ‘Cayo’ por fin se decidió a dar el gran paso. Se abrió de su ‘ñori’ porque ya estaba con roche. Ya no dormía el fin de semana en la casa y hasta que firmaron los papeles. Se le nota tranquilo porque va sin problemas a visitar a su amor que vive por el Parque de Las Leyendas. La vida da vueltas. Lo que haces te hacen. Lo dejo ahí...

El que anda seguido visitando el barrio de Pachacamac es ‘Giselo’. Parece que ha encontrado una ‘Minita de oro’, donde puede sacar harto provecho. Ese man no camina por ningún lado de favor. Ya vio alguna bebé o empresario con quien hacer algún negocio. Y no va ser...

El hijo del ‘Potón’, con solo 16 años, ha sido convocado para la selección Sub 15 de Colombia. Pertenece a Deportivo Municipal, donde no le dan ropa para entrenar, ni pasaje y los mismos chamacos la hacen de utileros. Esperemos que con la inmobiliaria todo cambie. Así es... Me voy, soy fuga.