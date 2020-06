Del saque somos carnecita... Me cuentan la verdadera historia de la pelea de ‘Chiquito’ con el ‘Zorro’. Nació en la Copa Kirin de 1999 cuando Ternero dirigía a la selección. Allí tuvieron un roce el arquero y el delantero en el vestuario, pero no pasó de mentadas de madre. La espinita estuvo clavada un buen tiempo hasta que se volvieron a sacar al fresco en el camarín de Universitario. Ya se iban a las manos y de pronto intervino el capitán Luis Guadalupe.

Los separó y calmó las aguas. Los dos se tranquilizaron y no pasó a mayores. Ya me parecía raro que le hayan hecho un número a ‘Cuto’, el caudillo de la ‘Peña Cachetada’. Primero, porque no se mete con nadie y además, no creo que alguien le aguante un golpe cuando saca el ‘matamosca’. Las cosas como son...

Hay un runrún que el ‘chato’ de la selección levantó el fono y pidió a algunos ‘causas’ que lo ayuden a llegar a Boca. Dicen que se vendió como el nuevo Riquelme, pero en ‘one’ lo googlearon y le bajaron el dedo porque no desean saber nada con desarreglados, sobretodo después del escándalo con el colombiano que le levantó la mano a su flaca. Curuju...

En Santa Anita cuadraron al plantel por estar obsesionado con las redes sociales. Los dirigentes les hicieron seguimiento y se hartaron que estén subiendo muchas fotos en lugar de estar entrenando. Convocaron a una charla vía Zoom y les dijeron que paren la mano. El más palteado es ‘Cancha’ que siempre busca impresionar a las chibolas con sus videos. Noooooo... Me voy, soy fuga.