DEL SAQUE somos carnecita... Histórico debut del ‘León’ Zambrano en Boca Juniors. Jugó su primer partido en la Superliga Argentina y salió campeón. El central esperó su momento y con un poco de fortuna se le dio la chance de ser titular. Anoche estuvo solvente, con salidas claras y entrando fuerte como todo defensa que tiene que hacerse sentir. Por buen tiempo fue criticado por muchos que ahora lo destacan y dicen que es indiscutible en la selección. Ahora el chalaco vuelve a demostrar lo que siempre dije de él en este córner. Sí, señores...

El clásico será de nervios en los bancos. O se va el ‘Profesor’ o empiezan a cuestionar al tío ‘Goyo’. Pero la firme que Pablo es quien la tiene más complicada. Hace tiempo se la canté que el grupo estaba dividido y ahora se le ha ido de las manos. Los cremas hoy sí tienen gol con los uruguayos Dos Santos y Urruti, pero el problema es en el mediocampo, donde Alfageme luce desordenado y Guarderas es más sano que un yogurt. Esa volante no se hace sentir. Encima, la ‘Muela’ ya no es el de antes por estar pensando en las discos de Cieneguilla. Asuuuu...

En La Vicky, más allá de sus problemas, creo que tiene un mejor plantel para dar el golpe en el ‘Monumental’. Lo malo es que pocos confían en el técnico, que ya está pensando en tirar la toalla. Con ‘Beto’ tienen calidad en la ofensiva, pero no hay compañía porque ‘Rocky’, el ‘Pelado’ y ese que se llama como el hermano del ‘Cachete’ Zúñiga no suman ni medio gol. En la volante Arroé la toca, Ascues puede dar más salida, Ballón deberá recuperar su nivel, aunque al igual que el compadre, esa defensa no da mucha confianza. Cualquier cosa puede pasar. Así es... Me voy, soy fuga.