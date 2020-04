Del saque somos carnecita... Ya me enteré que ese gordito que le limpia el ‘popó’ a los caballos de su patrón ya se dio cuenta de que uno de sus representados no seguirá cuando arribe el ‘Comandante’ a La Vicky. A su ‘angelito’ le dirán ‘más pallares con tallarines’ y por eso está que mueve sus contactos para conseguirle equipo. Antes que empiece la cuarentena hubo un par de ofertas del extranjero, pero como eran de ligas menores no las aceptó. Ahora parece que atracará lo que sea. Curuju...

Un hincha de Alianza me comenta que durante años Claudio se llenó la boca diciendo que iba a terminar su carrera en Matute y fue puro ‘tango’. Venden imagen, hacen alucinar a los hinchas y nada que ver. Así no es...

En el puerto, los chalacos han encontrado una buena manera de pasar estos días. No solamente entrenan por videoconferencia cinco o seis días a la semana, también han organizado un torneo de Playstation y todas las tardes corren las apuestas. Lo mejor es que todo lo que se gane se regalará a chicos de las divisiones menores. Vale...

Parece que a ‘Canchita’ no le gustó nadita que la ‘Mosca’ salga a reventarle ‘cuetes’ al ‘chamito’ que acaba de llegar al Rímac para ser la ‘manija’ de los cheleros. Por eso salió a declarar que le gustaría regresar al ‘Cacique’ en Chile. Guarda que lo meten a la congeladora. Hummm... Me voy, soy fuga.