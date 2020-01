Del saque somos carnecita… La firme que yo no le deseo el mal a nadie, pero las indisciplinas que ocurren en Alianza tarde o temprano le van a reventar en la cara al buenito de Pablito. Ha fichado buenos jugadores, pero también extraordinarios ‘liquidadores’. Esos patitas son una ‘bomba’ de tiempo en el trabajo, en sus casas, encerrados o en la calle. Lo peor es que sus mismos jugadores le dan con la coba, lo maletean porque no mide con la misma vara a todos. El líder tiene que administrar justicia y, si no lo hace, el grupo se le va de las manos. Así es...

Ya me contaron que el defensa que sacaron de la final, por meter una muchachita a la concentración, perdió soga y cabra. Se quedó sin equipo y en casa la ‘patrona’ no le perdonó la travesura. Le dijo hasta ahí nomás. Dizque ahora busca un grupo de mariachis como ‘Gilese’, para mandarle una serenata y lo disculpen. Papito, las canciones no curan las heridas. Pero las comodidades y lujitos alivian el dolor. Quéeeee…

Me cuentan que ‘Tenchy’ se iba de viaje con el equipo de la Agremiación a Punta Cana y, cuando le revisaron el pasaporte, salió que no estaba cumpliendo con el depósito para su niña. Lo malo fue que sacó la copia de los vouchers, pero le respondieron que allí no podían solucionar el tema. Y perdió el vuelo y una linda aventura…

¿Se acuerdan de ‘Solanito’? Un volante que nació en la crema y se puso la rosada. Se retiró y se dedicó a traer salseros, pero ahora abrió una barbería en Los Olivos. Pasa todo el día en el local, recibiendo a la gente y contándole lo que hizo en sus épocas de pelotero. Espero que cuente esa anécdota cuando era recontra avezado: ¿Por qué? Partía a su compañero cuando se quedaba dormido y en su sala. Asu mare...

Ese arquero que el año pasado atajó en un club de la ‘Ciudad de la Eterna Primavera’ está demás y haciendo cosas indebidas con una flaca que tiene pareja. La pega de muy correctito, derechito, pero le gusta mirar material ajeno y, encima, la trata mal. Si fuese el viejo de la señorita, le pondría un carón. Rexuxa… Me voy, soy fuga.