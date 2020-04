Del saque somos carnecita... BIEN EL ‘TIGRE’ GARECA Aquí no somos mezquinos y sabemos reconocer las buenas acciones. En medio de la crisis que vivimos por el coronavirus, el hombre se metió la mano al bolsillo para apoyar una campaña que ayudará a gente necesitada. Esperamos que otros que están ganados, imiten su acción. Lo justo...

Al ‘Rey de los bloopers’ le da lo mismo si le pagan los del equipo de Nasca o no. Es que está con dos juicios por alimentos y sabe que igual no verá plata porque anda debiendo la manutención y lo van a ‘mochar’. Y no va ser...

Me cuentan que el ‘Pituquito’ anda de agente inmobiliario. Ahora el hombre ofrece depas y agarra su buena comisión. Lo han visto ofreciendo uno en Monterrico. Lo coloca y chapa tranquilo sus 10 lucas ‘gringas’. O sea, cierra un negocio y agarra más billete que todo lo que cobró jugando a la pelotita. Y no va ser...

¿Se acuerdan del ‘Chany’ Cáceda? También conocido como ‘Culebra frita’. El defensa jugó en la ‘U’, ‘Muni’ y clubes de provincias. Se fue a España buscando un mejor futuro, pero ni bien bajaba del avión, reventó la pandemia del coronavirus y no puede regresar ni trabajar. Caballero, tiene que esperar que todo pase y ver videos de fútbol, pero que no busque los de su tiempo, que se va a aburrir. Así es... me voy, soy fuga