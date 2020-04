Del saque somos carnecita... Este pechito siempre ha reconocido que Claudio es un fuera de serie a nivel de clubes, el jugador peruano más ganador en el extranjero. Mantenerse veinte años en Europa es para que los chibolos lo imiten, pero que no se arañe con el ‘Tigre’ porque ya estaba ‘choclón’ para el Mundial. Ese motor ya estaba de bajada. Las cosas como son...

Ahora que se alargó la cuarentena por quince días más, la firme que muchos están con el ‘dengue’ y el ‘gusanazo’. Los ‘tramposos’ ya no saben qué floro meter para salir de casa, a los ‘juergueros’ les pican tanto los pies que hasta tienen llagas, y esos que ‘rascan paredes’ ven cucarachas y hasta a la ‘niña del humo’. Ah, pero si salen bien de esta ya podrán darse como curados. En cambio, los ‘partivirus’ tienen el mal de por vida, porque llevan el bicho en la sangre. Y no va cher...

Hay un volante de la Vicky que es ‘sangre chinche’, insoportable. Desde hace tiempo está teniendo roces con sus compañeros. Primero chocó con uno que apellida como el salsero Antonio y ahora, empezando el año, ha tenido un encontrón con el nuevo ‘Ken’. Dicen que todo nace porque le encanta mirar mujer ajena y esos son mal vistos en el grupo. En cualquier momento lo ‘parchan’ y mal. Hummm...

Me avisan que la gente en La Perla está arañada con un muchachito que salió del Rímac y ahora juega en los ‘Yunaites’. Es que la gente anda ‘aguja’ por la situación en que vivimos y le pidieron un centro, pero el futbolista los deja en visto y no responde el ‘wasap’. La firme que no está obligado, pero si está a su alcance sería bueno que se porte con quienes alguna vez le dieron la mano. Así es... Me voy, soy fuga.