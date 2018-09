Del saque somos carnecita... Otra vez nos voltearon 2-1. Primero Holanda y ayer Alemania. De los cuatro goles, tres fueron por imprecisiones en salida. Y uno por no cortar la jugada en media cancha y retroceder mal. Mi conclusión en este aspecto es que no estamos acostumbrados a la presión alta, porque solo Uruguay con Cavani y Suárez son los que joden en Sudamérica. Encima, los europeos son de buen somatotipo. Te aprietan, rebotas y te liquidan con tres toques. La idea del profesor Ricardo Gareca es salir con el balón al ras del piso, pero para eso hay que tener gente con cabeza levantada o ser práctico cuando debes reventarla. Ya no está el ‘Mudo’ y a Ramos, Araujo y Santamaría les cuesta como mela. Lo de Miguel Trauco preocupa porque su fuerte era la pelota al pie y ahora ha perdido confianza. El chiquito Yoshimar Yotún desde el repechaje viene muy irregular, y eso para no ser cruel, porque la verídica que ya está de gratis en el once. De diez pases falla la mitad. Lo de Aquino es morder y cumple con su cometido. Además, posee buen juego aéreo. Que el Mundial no nos ciegue. Sí, señores...



Escucho decir a muchos que Luis Advíncula está en un nivel superlativo. Terminado el partido con Australia en Rusia 2018 en mi podio estaban: André Carrillo y el ‘Rayo’ como los mejores de la selección y allí están los archivos. Son los que más han evolucionado. El marcador ha ido a una liga que lo hará crecer mucho más y que no sorprenda que la próxima temporada se vaya a un grande. ¿Y saben por qué marca la diferencia en el equipo? Está recontraarmado, enchapado, agarrado. Tiene una masa muscular que le permite chocar con un tractor. En el 99 % de las divididas sale airoso. Y eso no es gratuito, porque es chamba en la alimentación, en el gym, en el descanso. Pasa por su banda por velocidad, potencia y fútbol. Se siente Usain Bolt. Curuju...

Hay que probar en la zaga, donde nos falta jerarquía; ver alternativas para Christian Cueva, porque sinceramente ya es repetitivo lo de sus bajas actuaciones. ¿Hasta cuándo vamos a esperarlo? La de cuca era en los años 70. Otra cosa, no sé de qué lo ponen a Edison Flores. Me confunden y no soluciona nada. En la pizarra es extremo por izquierda, pero la firme que solo falta verlo en el arco. No olvidemos que Jefferson Farfán en octubre cumple 34 y Paolo Guerrero, en enero, 35. Y conforme pase el tiempo, les va a costar más. De eso hay que fijarnos. Tampoco entiendo la convocatoria de Horacio Calcaterra, que a los juveniles de Sporting Cristal los chanca y guapea en los partidos de práctica y en estos amistosos parecía un muñequito de torta en el campo. Así como ese jugador y en ese puesto, hay 200 en nuestro campeonato. Si quieres llamar a un nacionalizado, prefiero a Gabriel Costa mil veces, que es desequilibrante. Ruidíaz es peso mosca y solo se le escabulle a los gringos que son beisbolistas y basquetbolistas. Así es...



La verdad es que ambos partidos son un posgrado en Harvard para nuestro muchachos, acostumbrados a jugar con Haití, Jamaica, Trinidad y Tobago y una sarta de chistosos que nos ponían en la preparación. Vuelvo a repetir, el resultado es una anécdota. Así hubiéramos ganado o empatado, no me interesaba. Lo principal es saber con qué contamos y qué hay por corregir, mejorar y fortalecer. Yo la tengo clarita hace rato. Estamos analizando el rendimiento, no estamos enterrando a nadie. Si alguien se molesta, que me tape la boca. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.