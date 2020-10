Del saque somos carnecita... En las redes sociales no se deja de hablar del papelón y la vergüenza de los equipos peruanos en la Copa Libertadores. La firme que a nivel de clubes somos un desastre, no le ganamos a nadie. Y eso es el reflejo del bajísimo nivel que hay en el torneo local. Taco 5 para abajo. Ecuador tiene tres representantes que pelearán en octavos: LDU, Independiente del Valle y Delfín. Hasta Bolivia clasificó a Wilstermann como líder en una serie complicada con Paranaense, Peñarol y Colo Colo. La última vez que un cuadro nacional superó la fase de grupos fue en 2013 con Real Garcilaso. Acá pelean por el título o clasificar y se conforman con eso. Estos dirigentes mediocres no arman equipos competitivos. Contratan pan con relleno y camote para chapar su ‘tajada’. Qué feo...

Ahora que el ítalo-peruano Gianluca Lapadula ha empezado a tramitar su DNI se volverá seleccionable para Gareca. En 2015, con 25 años, rechazó ser llamado por su ilusión de estar en la selección de Italia. Hoy, con 30, sabe que ya no tendrá chances con la ‘azurri’ y la ‘Blanquirroja’ es mejor vista después de clasificar a Rusia 2018 y ser subcampeona en la Copa América 2019. Hay que reconocer que ante el escaso recambio generacional, no podemos darnos el lujo de regalar nada. El delantero del Benevento se mantiene cinco años jugando en la Serie A, donde nadie te regala nada, y eso es un mérito. Dependerá de Gareca si lo llama, sin que eso rompa la unidad del grupo. Y no va cher...

Ya me contaron que el zambito ‘camiseta’ se está apuntando con la ‘chica realidad’. Aseguran que ya empezaron los mensajitos por Instagram y parece que pronto llegarán los regalitos y los boletos de viaje. Guarda que te metes un ‘pelón’ o te ‘centran’. Así es...

Me voy, soy fuga.