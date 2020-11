Del saque somos carnecita... La firme que ‘Acasexo’ está pagando su mala cabeza. Tenía un terreno en San Bartolo, un depa en Miraflores y un par de negocios, pero se separó y se le vino la noche. Las malas decisiones y chicas interesadas le hicieron perder todo y ahora anda al recurso. El fin de semana estuvo en el cruce de Bertello con Tomás Valle comprando su rico octavo de pollo con chaufa de solo 5 mangos. Asuuuu...

Todo se sabe. Hay un anciano extranjero que chambeó hace poquito por las últimas cuadras de Javier Prado que la pegaba de buenito y era pura apariencia. También es coach-empresario, pero la pepa la daba su asistente. El nexo de los contratos era un ‘palomilla’. Me cuentan que ‘Iván Cruz’ les bajó el pulgar a los tres charrúas porque pensaba que se prestaban para el jueguito. Los chicos lo encararon porque no sabían que los habían agarrado de giles, pues les quitan un porcentaje y todavía con su firma. Eso pasa por no leer bien o asesorarse. Qué feo...

Ha surgido un nuevo emprendedor en la pelotita. ‘Churrito’ está fabricando gorritos personalizados, polos y hasta cocina sus buenas pizzas. Pero como quiere ser otro, se ha pintado el cabello de cenizo, porque dice que su vida desde ahora será otra. Lo malo que por las noches se altera y le escribe a una cantante de cumbia que no le gusta la pasta dental. Noooooooo...

Me pasan la voz que en un club de Huánuco los jugadores no le hablan a su entrenador. El problema es que para que le presten atención menta la madre e insulta. Los muchachos ya pararon un entrenamiento y sacaron del vestuario al DT, que sigue con el buzo porque el uno es académico y no sabe ni mela de fútbol y lo apadrina. Los muchachos no lo soportan y se lo han comunicado a los dirigentes... Me voy, soy fuga.