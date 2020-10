Del saque somos carnecita... Lo de Binacional es cruel, es un castigo que estamos pagando por tanta desorganización e informalidad. Con jugadores de medio pelo y sin raza. Nos han metido 20 goles en cinco partidos. Solo han convertido dos y fueron en Juliaca en el debut ante Sao Paulo. Mejor deberían perder por walk over y no pasar tantas humillaciones. El 3-0 es piola ante estos papelones. Los metes a todos en la licuadora y sale un chupete de a sol. Necesitamos dirigentes competentes, que sepan de fútbol y sean empresarios exitosos y con visión futurista. No chistosos que se gastan la plata en el billar y con traviesas en el hotel ‘Princesa’ de Lince. Lo de Alianza también es para llorar. Qué feo...

Ya me contaron que ‘Giselo’ anda rondando a una flaca que vive en los condominios del ‘Jockey’ de la ‘Capital de la amistad’. Dizque sale bien protegido con su mascarilla a la hora que sale a dar una vuelta y conversar con ella. Ya prepara el maletín con sus juguetitos porque está en modo ‘calentura de oreja’. Rexuxa...

Hay un run run que ‘Acasexo’ va a abrir una bodeguita en el barrio que está frente al aeropuerto. El hombre anda sin propiedades, sin empleo y por eso se pondrá las pilas para salir adelante. Pensar que ganó monedas, era capitán en un equipo de Europa, pero las ‘canallas’ se aprovecharon de su ‘inocencia’. Noooo...

El martes pasado, plan de 8 de la noche, vi a esa ‘Torre’ que han encontrado ‘liquidando’ en todos lados. Estaba en la esquina del cruce de las avenidas Santos Chocano con Izaguirre, en Los Olivos. Esperaba un taxi, que cuando llegó, les abrió la puerta a tres señoritas que llevaban botellas de cerveza. Derechito se arrancaron a un depa y cerraron las puertas con seguro. Parece que no eran ‘bebitas con sorpresa’. Plop...

Me pasan la voz que Alex Magallanes se recursea vendiendo carteras y perfumes. Trabajaba en los juveniles de Ate, también tenía su academia de fútbol para menores, pero la pandemia cortó todo. El zambito y su esposa se han dedicado a ese rubro hasta que aparezca la vacuna y todo vuelva a la normalidad. Vale... Me voy, soy fuga.