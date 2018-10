Del saque somos carnecita... Es hora de seguir saldando deudas. Ya lo hicimos ante Chile y mañana toca contra Estados Unidos, que de seis enfrentamientos nos han ganado tres. Por si acaso, hace años que los gringos dejaron de pensar solo en básquet o béisbol. Ellos han ido a diez Mundiales y nosotros acabamos de ir a nuestra quinta Copa. Tienen un equipo ordenado, fuerte, con buen somatotipo y enfermos del análisis al rival con moderna tecnología. Manejan un sistema táctico idéntico al peruano con cuatro al fondo, salidas por los extremos y un centro atacante. Ir al choque está de más, toque rápido, balón al piso y centros a espalda de los zagueros serán las principales armas para intentar vacunarlos. Así es...

Trauco tendrá un duelo aparte con el veloz puntero Timothy Weah, del PSG, que con 18 años es un toro de 1.84 metros, embiste con potencia y velocidad, y además tiene gol. Hay que tapar al mediapunta Julian Green, que saca verdaderos ‘misiles’ desde fuera del área y busca siempre al delantero Bobby Wood, que lleva 14 goles con su selección, el último ante Colombia hace unos días. Ruidíaz juega en la MLS y está acostumbrado a la marca de centrales gigantes. Mañana no será la excepción. Matthew Miazga y John Brooks, ambos de 1.93, le pegan a todo lo que se mueve, así que la picardía y velocidad de la ‘Pulga’ serán importantes para llenarle los ojos a Gareca, que sigue preocupado porque no encuentra un ‘9’ que reemplace a Guerrero. Curuju...

Así como los rivales nos analizan, creo que es el momento de que el ‘Tigre’ empiece a ensayar algunas variantes tácticas. El grupo está armado, posee una idea de juego, pero también es bueno mover las piezas de acuerdo a las circunstancias. La sorpresa es media batalla ganada y hay que probar el rendimiento de otros seleccionados. De nada sirve llevarlos de paseo si no juegan, no agarran kilometraje, no se equivocan y no aprenden. Y no va cher...

Vi el partido de la ‘U’ ante Unión Comercio y me parece muy sospechoso el desempeño del árbitro. Lo había dicho anteriormente, se vienen fechas de vida o muerte y hay muchos intereses de por medio. Estoy seguro de que esa misma jugada no se sancionaba igual si ocurría en la otra área. La clasificación a Rusia 2018 sigue tapando el desastre que son nuestros torneos. Ojos bien abiertos y estar atentos para que la justicia sea igual para todos. Así es... Me voy, soy fuga.