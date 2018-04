Del saque somos carnecita... La firme que lo de Alianza Lima a mí no me sorprende. Me reafirmo: juega igual que el año pasado, con la diferencia que ya no tapa Leao ni los palos lo salvan. Además, toda la vida no va a ganar en mesa ni le van a pitar penales. Es increíble que Junior de Barranquilla, con cinco suplentes, le haya dado un baile de principio a fin. Los colombianos estaban en un tren bala y los zambitos en una combi llenando pasajeros, porque no avanzaban nunca. Rinaldo Cruzado, para girar, se demora más que una carcocha en la Plaza Dos de Mayo. Sus refuerzos y jales son para Copa Perú. Por eso, con razón el ‘Comando Sur’ se las agarró con el técnico y el gerente deportivo. Los dos han demostrado su incompetencia. Aquí le hacen la fiesta a Sport Rosario, Ayacucho y Comerciantes Unidos. Afuera son mantequilla, y bamba todavía. Sí, señores...

¿Se acuerdan del ‘Matador de cucarachas’? Un pelucón que hablaba como argentino y era peruano. En su última visita a Lima, buscó a un muchacho de billete, le propuso que con él se podía iniciar en el mundo de los representantes de jugadores y lo ‘constipó’ con 20 lucas ‘gringas’. Ahora ya no le responde el celular ni los mensajes en las redes. Toda la del fulero. Qué feo...

Ese delantero gordo que se metió con la hija de un dirigente, ahora afana escribiendo frases del pelado Gian Marco. A dos chicas les ha escrito líneas de las canciones del cantante y está dando la hora. Por eso, cuando pasa por la capital, antes de concentrar, pide permiso para una visita rápida, pero desgastante. Hummmm...

Me cuentan que Milagritos , cuyo apellido empieza con M de Moy, considerada la voleibolista con mejores piernas de la Liga Superior, ya piensa en el futuro y se metió a un curso acelerado de repostería. Vende tortas y dulces a domicilio. Lo mejor es que ella misma los entrega. Vale...

Ya me contaron que una rubia con su plata, cuyo nombre todos desconocen, pero la llaman la ‘Gata’, anda muy amiguita de un técnico que dirige en la ‘Ciudad de la Eterna Primavera’. Afirman que el hombre tiene fama de hacer travesuras y, pese a ser peruano, siempre habla en polaco. Asuuuu... Me voy, soy fuga.

